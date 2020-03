Tutti pazzi per Kristoffer Ajer, anche il Milan segue il difensore del Celtic e il suo agente Tore Petersen ha aperto all'addio al termine della stagione. Ma il tecnico degli scozzesi Neil Lennon non ci sta: "Ho letto le dichiarazioni - riporta Sky Sports UK - Ma alla fin fine è il club che decide dove vanno i giocatori, non gli agenti o i calciatori stessi. Kris non ha mai dato alcun segnale di voler partire. E' felice qui, ha giocato molto bene. Penso che il suo agente si sia sparato in un piede. Kris è vincolato da un contratto a lungo termine, quindi decidiamo noi e nessun altro. Non c'è stato un interesse di cui io sia informato e certamente nessuno mi ha chiamato".