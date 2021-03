Il Milan è alle prese con la spina Donnarumma. Nonostante il portiere dimostri la voglia di restare, la trattativa per il rinnovo del contratto fatica a decollare. E il Milan è ormai entrato nell’ordine di idee di non farsi trovare impreparato. È il motivo per cui nelle ultime settimane la dirigenza rossonera ha iniziato a fare dei sondaggi, a caccia di un eventuale sostituto.



Nel giro d’orizzonte il primo pensiero è andato al portiere argentino Juan Musso (26 anni), punto di forza dell’Udinese. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sono state prese informazioni anche su Emil Audero (24 anni) della Sampdoria che ha appena rinnovato il contratto sino al 2026. È solo una precauzione, visto che tutti puntano al rinnovo di SuperGigio. Ma è comprensibile come il club di via Aldo Rossi si prepari a tutte le opzioni.