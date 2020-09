Il Torino contende Torreira alla Fiorentina, ma si muove anche su altre piste di mercato a centrocampo. Sul taccuino del ds Vignati ci sono anche i nomi di Fausto Vera (Argentinos Juniors), Roberto Pereyra (Watford) e Lucas Biglia (ex Milan).



Sempre secondo Tuttosport, a margine dell'incontro in Lega di mercoledì i dirigenti granata hanno ripreso a confrontarsi con i rossoneri (che devono fare cassa prima di riprendersi Bakayoko dal Chelsea) per Rade Krunic, richiesto pure dal Friburgo.



Sulla trequarti occhi puntati su Gaston Ramirez (Sampdoria) e Joao Pedro (Cagliari, magari in cambio di Verdi). In uscita ufficiale il passaggio di Ola Aina al Fulham, stallo per Lyanco allo Sporting Lisbona. Crotone, Spezia e soprattutto Parma su Djidji. In entrata piace il difensore del Lione, Andersen.