Alessio Cragno, portiere del Cagliari, obiettivo di mercato di Milan e Roma, parla a 21.be della stagione appena passato: "Cosa mi rende più felice? La continuità delle prestazioni: non per chissà quale parata, ma per non aver commesso tanti errori. Per un portiere è positivo, il più bravo non è quello che fa più parate, bensì quello che sbaglia meno. Siamo stati un po' sfortunati, dopo la sosta invernale ci sono stati numerosi infortuni: oltre che nelle partite, anche in allenamento non ci hanno permesso di avere un livello altissimo, a un certo punto ci siamo ritrovati in diciotto con quattro portieri in rosa. Fai fatica anche a fare la partitella".



STUDIARE I COLLEGHI - "Di portieri in Serie A ce ne sono. Szczesny, Alisson lo scorso anno, Handanovic, lo stesso Sirigu: stanno facendo una carriera ai massimi livelli. Un portiere si può studiare fino a un certo punto, ognuno ha le proprie caratteristiche: chi ha più forza, chi ha più reattività. Se Sirigu para in un certo modo, difficilmente posso replicarlo, per fisico ad esempio".



SULLA NAZIONALE - "L'atmosfera è qualcosa di incredibile, ti ritrovi a far parte della squadra in cui hai sempre sognato di poter essere. Mi sono ambientato facilmente, per merito di chi c'era già, e con una buona metà del gruppo avevo già condiviso le selezioni giovanili. Con i portieri mi trovo bene, Donnarumma e Perin li conoscevo, con Sirigu non avevo mai parlato ma è un ragazzo d'oro. Ricordi azzurri? Nel 2006 non riuscii a vedere la finale, credo di essere l'unico. Stavo andando in vacanza in Egitto, l'aereo fece ritardo e non riuscii a vederla. Sono arrivato che tutti festeggiavano, e allora festeggiai anche io. Con quel ritardo mi sono perso la finale, ma la semifinale è stata la partita più emozionante".