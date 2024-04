Hakimi vs Cancelo sotto gli occhi di Ausilio: l'Inter cerca un padrone della fascia destra

L'articolo prosegue qui sotto

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

C'è il derby scudetto, Milan-Inter è in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Un viaggio come tanti altri fatti nel corso della stagione, ma che questa volta ha rappresentato qualcosa di simbolicoè spesso e volentieri in viaggio, per contatti, ricerca di talenti e trattative, ma in questa settimana Europea la sua presenza allo stadio Montjuc pergara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e vinta dai parigini che hanno conquistato l'accesso alla semifinale del torneo, lo ha visto osservare da vicino due vecchie e importantissime conoscenze nerazzurre. Uno contro l'altro si sono infatti sfidati(fra le fila dei catalani e autore di una prestazione non al top) e(ottimo nei parigini) due degli ultimi 3 titolari della fascia destra interista.- Uno scontro simbolico, perché l'Inter oggi è ancora alla ricerca di un sostituto lungo la corsia di destra conche oggi compie 28 anni, che li ha sostituiti alla grande, ma che è ie, di conseguenza, questa sarà l'ultima sessione di mercato in cui il club nerazzurro potrà davvero guadagnare dalla sua cessione senza sottoscrivere un rinnovo contrattuale., già comprato a gennaio, è visto da Simone Inzaghi più come fluidificante sinistro che non destro dovesarà confermato ma non potrà essere ancora un titolare assoluto. Da tempo l'Inter segue il terizno destro giapponese classe 2000 dell'Az Alkmaar, anche lui in scadenza 30 giugno 2025 e con 4 gol e 8 assist all'attivo in stagione. L'alternativa porta invece in Premier League, al Manchester United dove, esterno anglo-congolese classe 1997 e anche lui in scadenza 30 giugno 2025 è in uscita a fine anno.nel frattempo Ausilio viaggia, studia e osserva, anche uno scontro fra due grandi ex.