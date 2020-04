L'Atalanta ha già blindato i propri gioielli. Freuler, Palomino, Toloi, Djimsiti, Hateboer e Gosens hanno rinnovato i rispettivi contratti fino a giugno 2023. Invece è ancora un punto di domanda il futuro di Castagne. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per Caldara è pronto un accordo fino al 2024 in caso di acquisto dopo il prestito dal Milan per 18 mesi. Stessa scadenza temporale per Gollini, che piace proprio al Diavolo nell’ottica del’eventuale successione di Donnarumma.



Per Pasalic è pronto un quadriennale a partire da giugno, momento in cui patron Percassi garantirà al Chelsea i 15 milioni di euro pattuiti nel 2018 per il riscatto. Il futuro di Tameze è ancora da scrivere e dipenderà dal numero di presenze ottenute in campionato: arrivato a gennaio in prestito dal Nizza, l’acquisto diventerebbe obbligatorio all’ottavo match di Serie A giocato (al momento, il francese è fermo a due e la permanenza non è scontata). Per Gomez, Ilicic e Zapata c’è l’opzione fino al 2024: stessa scadenza di Muriel, che ha firmato un quinquennale dopo l’arrivo dal Siviglia per 15 milioni più tre di bonus.