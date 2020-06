Seguito dal Milan, Martin Odegaard brilla con la Real Sociedad. E il Real Madrid, club proprietario del cartellino, gongola. Queste le parole di Zinedine Zidane sul centrocampista offensivo norvegese: “"È un nostro giocatore, questo è positivo perché è presente e futuro. Sta andando molto bene. Non ho intenzione di dire cosa faremo con lui, dobbiamo rispettare il fatto che attualmente gioca alla Real. In futuro vedremo cosa farà il club con lui, lo conosciamo molto bene. La cosa buona è che sta approfittando del suo tempo alla Real Sociedad e vedremo cosa accadrà in futuro”.