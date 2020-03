Tuttosport analizza come può cambiare il calciomercato dei tre storici grandi club italiani con la crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus.



Juventus: Pjanic e/o Dybala possono diventare pedine perfette per raggiungere Pogba, Icardi o Gabriel Jesus. Attenzione ai jolly Rugani e Bernardeschi.



Inter: congelata la trattativa con il Barcellona per Lautaro Martinez. I nerazzurri lavorano ai parametri zero (Giroud) e monitorano qualche occasione come Coutinho in prestito. Perisic potrebbe consentire di mettere le mani su Tolisso.



Milan: Rangnick è stato rassicurato sul budget in una conference call tenutasi nel week-end. Facile ipotizzare la cessione di Paquetà, che potrebbe andare al PSG per Leandro Paredes.