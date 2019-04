Il Milan segue Richarlison da tempo. Il brasiliano dell'Everton, classe '97, autore di 12 gol in stagione, è nel mirino rossonero, che però deve fare i conti con la volontà dei toffees. Queste le parole del manager Marco Silva sul proprio esterno offensivo: "Non stiamo pensando di venderlo e, seconda cosa, i nostri tifosi non lo accetterebbero. Il giocatore è veramente felice qui, sta vivendo un gran momento, noi siamo contenti di lui e sta facendo di tutto per migliorare. Noi non abbiamo fissato alcun prezzo perché per noi è importante trattenerlo insieme a tutti i migliori giocatori che abbiamo per creare un'idendità di questo club"