Sportiello-Milan, ormai è fatta. Da prossimo giugno il secondo portiere cresciuto nel vivaio nerazzurro lascerà Bergamo per trasferirsi a un'oretta di distanza, dal tecnico Pioli che già apprezza e conosce.



Anche la clausola emersa nei giorni scorsi, nel suo contratto con i bergamaschi c'è infatti l'opzione per il rinnovo fino al 2024, non sarà esercitata dall'Atalanta, che ha capito la volontà e l'intenzione del suo secondo portiere. Non sarà quindi utilizzata l’opzione unilaterale per rinnovare il contratto. Sportiello è libero di andare al Milan.