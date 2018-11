Ilnon si vuole fermare al colpo Paquetà. Il club rossonero è costantemente al lavoro per provare a migliorare la rosa a disposizione diin vista del mercato di gennaio e oltre alle operazioni nostaligia per l'attacco col duosempre pronti a trattare con, il direttore tecnico del club rossonero si sta guardando attorno anche e soprattutto perSecondo quanto riportato da Tuttosport il grande obiettivo di mercato che il dirigente brasiliano sta provando a completare anche grazie all'aiuto del neo-amministrato delegatoè l'acquisto diIl centrocampista gallese è peròe il club rossonero non vuole provare ad anticipare, pagando, un colpo percorribile a parametro zero.Per questo Leonardo sta sondando la pista che porta a un vecchio pallino, già trattato in estate senza però la possibilità di affondare il colpo. Si tratta del centrocampista ex-Roma oggi allo. Il club russo continua a sparare alto con cifre superiori ai 30 milioni, ma il dt rossonero. Dal canto suo Paredes tornerebbe di corsa in Italia, si è stancato della vita in Russia e sta spingendo, con i suoi agenti, per un addio. L'affare è percorribile, la concorrenza è aggressiva, ma il Milan è già al lavoro per battere tutti sul tempo.