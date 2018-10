Paquetá è il primo, ma non sarà l'unico colpo che il Milan piazzerà a gennaio. Dopo aver prenotato il giovane talento brasiliano del Flamengo, i rossoneri sono al lavoro per trovare un centrocampista centrale sul mercato. Le ultime indiscrezioni portano all'argentino Leandro Paredes (24 anni ex Roma e Boca), attualmente in Russia allo Zenit San Pietroburgo.



ALTERNATIVE DI LUSSO - Sempre secondo il Corriere dello Sport, il Milan tiene sotto osservazione l'italiano Nicolò Barella del Cagliari e il gallese Aaron Ramsey, in scadenza di contratto a giugno con l'Arsenal.