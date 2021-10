La politica del Milan, negli ultimi anni, è piuttosto chiara: andare alla ricerca di giovani talenti da inserire in una base solida grazie alle idee di Pioli e il suo staff. La filosofia non cambierà nei prossimi mesi, Maldini e Massara sono concentrati sulla squadra e i suoi risultati in campo ma hanno sempre una visione proiettata sul futuro. Il duo dirigenziale rossonero ha approfittato della sosta per incontrare alcuni agenti e intermediari.Su Noa sono in pressing diversi club della Premier League, con Arsenal e Liverpool in prima fila, e ha unaMassara e Maldini hanno presa nota della situazione e decideranno nei prossimi mesi se affondare il colpo o meno. Al momento non esiste una vera e propria trattativa ma un gradimento totale. Lang è nella lista del Milan, il primo contatto esplorativo ha trovato una apertura da parte dell’entourage dell’ex Ajax. Ma è più una possibilità per la prossima estate rispetto al mercato di gennaio.