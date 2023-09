Per i veri tifosi è quello che conta più di tutto, più dei calciatori che vanno e vengono, più dei risultati. È lo stemma, quello che incarna la maglia, i colori del club che amano. FourFourTwo ha stilato una particolare classifica che mette in fila i 100 stemmi di squadre di calcio più belli e iconici della storia. Li riportiamo, facendo una scrematura, e concentrandoci solo su quelli ancora ‘attivi’, escludendo quelli che sono ormai andati in pensione. Tante le presenze italiane e qualche esclusione di lusso. La rivista si è infatti concentrato soprattutto su quei logo storici, classici, e ha bocciato la new wave che premia quelli minimali, stile Juve. Di seguito dunque la classifica. Siete d'accordo?