Dopo la sentenza deldi, che ha accolto il ricorso dele riammesso il club rossonero alla prossima Europa League,ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram: "Abbiamo lavorato in silenzio per 2 settimane.. Ma siamo qui, e siamo vivi. Ci siamo ripresi l’Europa che con merito avevamo conquistato sul campo.".Parole d'amore dello spagnolo, che potrebbe continuare a vestire la maglia rossonera. Nei giorni scorsi, Suso è stato proposto dal suo agente Alessandro Lucci al Chelsea di Sarri, che per il momento ha declinato la proposta. Scaduta la clausola rescissoria di 38 milioni di euro, al momento non sono arrivate proposte dalle parti di Via Aldo Rossi, che dovrà decidere se privarsi dell'esterno ex Genoa e Liverpool o trattenerlo.