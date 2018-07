Coi soldi della cessione di Alisson (63 milioni di euro più 10 di bonus), la Roma prenderà un portiere e un esterno d’attacco almeno. Secondo Sky Sport, nel mirino c’è soprattutto Malcom del Bordeaux, priorità per la fascia. C’è anche l’Everton sulle tracce del giocatore, ma la società giallorossa ha capito che ci sono margini per chiudere. Malcom è in pole su Berardi e Suso per la Roma.