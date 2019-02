L'attaccante spagnolo Suso parla a Milan TV nel pre-partita della gara con il Cagliari: "Gol su punizione? Non ne calciamo molte dal limite dell'area, dobbiamo arrivare più in quella zona e andare giù al primo contatto, essere più intelligenti. Paquetà? Fuori dal campo sta imparando, conosce l'italiano un po' e provo a parlarci. In campo tra giocatori di qualità non serve parlare, ci si capisce. Obiettivi per i prossimi mesi? Voglio continuare a migliorare, fare assist e gol. La cosa più importante però è arrivare in Champions League".