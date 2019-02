Suso, esterno offensivo del Milan, parla prima della sfida con la Roma a Sky Sport: "Siamo in un buon momento, stiamo lavorando molto bene ma oggi incontriamo una squadra molto forte. Sappiamo tutti che la Roma ha grandi giocatori e un grande allenatore. Sarà una sfida difficile. Piatek? Per me è uguale servire lui o servire Higuain, non mi cambia niente. La cosa più importante è vincere oggi per continuare sulla strada per cui stiamo lavorando. Siamo in una bella posizione, che aspettavamo da tempo, e dobbiamo continuare così".