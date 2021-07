Da Nizza a Trieste, passando per Valencia e l'Austria. Ilpresenta il programma della tournée estiva, che impegnerà i rossoneri di Pioli in quattro amichevoli internazionali di rilievo tra la fine di luglio e la metà di agosto:e il, ultimo appuntamento ufficioso prima del debutto in Serie A, il 23 agosto in casa dellaIl comunicato:AC Milan e Chiliz – l'azienda che ha sviluppato i Fan Token e la fan engagement app Socios.com – annunciano ufficialmente il $ACM Fan Token European Summer Tour 2021.L'imminente tour pre-campionato, che prevede una serie di amichevoli contro importanti squadre europee, è promosso dal $ACM Fan Token, il token officiale del Milan che permette a tutti i tifosi Rossoneri nel mondo di essere parte attiva delle decisioni del Club attraverso l’app Socios.I tifosi rossoneri in possesso di $ACM Fan Token hanno accesso a contenuti esclusivi, possono testare le proprie capacità sfidando altri tifosi con giochi, concorsi e quiz relativi al Club, scalare le classifiche globali e vincere premi e esperienze VIP uniche ed irripetibili. I tifosi hanno anche la possibilità di influenzare attivamente molte decisioni del Club grazie a una serie di sondaggi interattivi nel corso di ogni stagione.Assieme dal gennaio 2021, AC Milan e Socios.com hanno ideato uno speciale piano di attivazione per l'European Summer Tour per coinvolgere gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo. Il piano è stato disegnato per dare ai tifosi l'opportunità di partecipare a una serie di sondaggi e attività di engagement con in palio premi esclusivi ed esperienze uniche.$ACM Fan Token European Summer Tour 2021 comprende una serie di amichevoli di alto profilo con grandi squadre Europee in preparazione della stagione 2021/22. Di seguito il programma delle partite che si svolgeranno nelle prossime settimane e che saranno trasmesse in Italia da Sky.La prima partita vedrà i Rossoneri affrontare il Nizza sabato 31 luglio all'Allianz Riviera di Nizza. Lo stadio ospita le partite casalinghe del Nizza ed è stato uno degli stadi che hanno ospitato l’Europeo del 2016.Calcio d’inizio alle 20:30 CEST.I Rossoneri si sposteranno a Valencia mercoledì 4 agosto per giocare contro il Valencia CF nello storico stadio Mestalla. In palio il tradizionale Trofeo Naranja giunto alla 49° edizione.La partita inizierà alle 20:30 CEST.Il Milan sfiderà poi il Real Madrid, secondo nel campionato spagnolo la scorsa stagione, a Klagenfurt, in Austria, domenica 8 agosto alle 18:30 CEST.La partita vedrà due dei club più premiati nella storia del calcio affrontarsi per la #AthletesVersus Cup, a sostegno della onlus Athletes Versus che combatte contro tutte le forme di discriminazione.Il Tour terminerà allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, dove i Rossoneri affronteranno il Panathinaikos FC, vincitore del massimo campionato greco 20 volte.Calcio d'inizio alle 20:30 CEST per quello che sarà l'ultimo test per il Milan in vista della prima partita del campionato di Serie A 2021/22 che vedrà i Rossoneri affrontare la Sampdoria in trasferta lunedì 23 agosto.