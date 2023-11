Geoffrey Moncada e il suo team dell’area scouting da diverse settimane ha implementato il lavoro di analisi, studio e ricerca attraverso la visione di molte partite sia dal vivo che da remoto.: il classe 2002 si sta mettendo in grande mostra con il Girona capolista della Liga ma è di proprietà del Manchester City.Rapido, resistente e con una cifra tecnica alta. Couto ha conquistato il commissario tecnico del Brasile Diniz, che lo ha inserito nel proprio gruppo nelle ultime partite della fase eliminatoria per i prossimi Mondiali. Ma non solo:che potrebbe farlo diventare l’erede del 34 enne Walker. Il Milan su Couto resta vigile in vista della prossima stagione.