Sono giorni di ampie riflessioni in casa Milan alla ricerca del profilo giusto sul quale concentrarsi per provare a rinforzare un reparto difensivo falcidiato dagli infortuni di Kalulu e Pellegrino oltre che dai problemi muscolari di Kjaer. L’idea che sta prendendo sempre più quota è quella di rimandare l’investimento a giugno mentre per questa prossima sessione di mercato invernale puntare su un giocatore forte ma in prestito da una big.La dirigenza del Milan è pronta a bussare alla porta del Chelsea considerando anche i buoni rapporti esistenti tra le due proprietà americane.In questo momento non è una primissima scelta per Mauricio Pochettino ma va verificata la volontà dei londinesi a una eventuale cessione in prestito considerando che solo 10 mesi fa sono stati versati ben 38 milioni nelle casse del Monaco per acquistarne il cartellino. Un’altra opzione porta il nome di Malanga Sarr: il Chelsea sarebbe più propenso a cedere l’ex Nizza rispetto a Badiashile.Il primo sondaggio per Kiwior non ha portato ad aperture ma il Milan ha intenzione di tornare a parlare con l’Arsenal per provare ad aprire una trattativa.: al momento non ci sono grandi margini ma la porta rimane socchiusa.