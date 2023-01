Tiemoué Bakayoko sembra essersi convinto e potrebbe lasciare il Milan dopo il rifiuto all'Adana Demirspor: il giocatore è infatti molto vicino ad accettare la corte della Cremonese per restare in Serie A e provare a dare una mano alla squadra di Ballardini.



LA FORMULA - Il francese vedrebbe dunque risolto il prestito dal Chelsea al Milan per poi trasferirsi a Cremona con la stessa formula. Sono attese novità nelle prossime ore.