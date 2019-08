Se ne parla da settimane, il Milan insegue Correa, lo attende, fiducioso. C’è da tempo l’accordo con il giocatore, manca quello con l’Atletico. Serviva una scintilla, una fiamma che riaccendesse un focolare mai del tutto spento, anzi. La possibile svolta nella trattativa è arrivata. Le posizioni dei due club sulla valutazione dell’argentino sono sempre le stesse, non collimano del tutto. Ma si registrano segnali concreti, passi in avanti veri. I contatti tra Milan e Atletico Madrid sono sempre andati avanti, mai interrotti. La trattativa da difficile sta rapidamente diventando possibile, reale. Un domino che coinvolge diverse squadre e altrettanti giocatori potrebbe innescarsi, aprendo così la porta tinta di rosso e nero a Correa.



SILVA VERSO L'ADDIO - Che l’arrivo di Correa sia legato alla cessione di André Silva non è un mistero. Questione di numeri in rosa e bilanci. Sfumata all’ultima curva la cessione al Monaco, l’addio del portoghese è tornato d’attualità. Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com, il Milan ha ricevuto rassicurazioni da Jorge Mendes, l’agente del giocatore, sulla cessione di André Silva. Segnali incoraggianti, chiari, per l’addio di un attaccante che oramai è visto come un peso dalle parti di Milanello. Mendes sta lavorando a due soluzioni, concrete, per il classe ’95: il Valencia, club nel quale il peso del super agente è molto elevato, quasi da regista occulto, dato l’ottimo rapporto con il presidente Lim, e lo Sporting, un’altra squadra “amica”. Non è da escludere che ci sia anche una terza pista, che potrebbe essere in Francia. I discorsi sono ben avviati, si sta sbloccando la cessione di André Silva.



L'ALTRA PEDINA - C’è un terzo tassello, di un puzzle che velocemente va componendosi: Rodrigo De Paul, trequartista dell’Udinese. L’argentino, che condivide con Correa l’agente, Agustin Jimenez, è sempre stato un obiettivo dell’Atletico Madrid, che l’ha costantemente tenuto d’occhio, senza mai mollare del tutto la presa. Anzi. Infatti, secondo quanto raccolto in esclusiva da calciomercato.com, l’Atletico sta pensando di formulare un’offerta all’Udinese per De Paul, investendo quindi immediatamente il ricavato dalla possibile cessione di Correa. Reazioni a catena, coinvolti Milan, Atletico, Udinese e almeno una tra Valencia e Sporting: il domino sta per partire, i rossoneri aspettano Correa.