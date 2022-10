Il Milan ha messo tra le sue priorità il rinnovo di Pierre Kalulu, ma proprio quando la trattativa sembrava vicina al traguardo la svolta: il difensore francese cambia agente. Come riferito da Sky Sport infatti, il classe 2000 ha deciso di affidarsi alla Stellar Sports di Jonathan Barnett, agenzia che tra gli altri cura anche Sergino Dest, arrivato al Milan in estate dal Barcellona.



TUTTO DA RIFARE - Il Milan si era avvicinato alle richieste degli ex agenti di Kalulu (1,5 milioni a stagione) ed era pronto a chiudere, ma ora il discorso dovrà essere reimpostato con i nuovi procuratori. Tenendo come base la volontà comune di arrivare alla fumata bianca: previsti contatti e incontri tra le parti per far decollare la trattativa.