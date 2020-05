Dominik Szoboszlai è un pallino del Milan da tempo. Il centrocampista del Salisburgo ha talento da vendere, ha già mostrato i suoi numeri e ci sarebbe anche l'ok di Ivan Gazidis per giugno - scrive Tuttosport in prima pagina - proprio per provare a prendere questa mezz'ala di qualità e numeri importanti per il progetto rossonero.