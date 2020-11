Un talento purissimo.anche in questo avvio di stagione dopo l'ultimo biennio che lo aveva segnalato tra i migliori classe 2000 a livello mondiale. Il Salisburgo ringrazia il nazionale ungherese che inDominik è pronto per il salto in una big, le pretendi non mancano di certo.La sua fama italianai trovato in un hotel milanese: in quei foglietti strappati il centrocampista di Budapest era al fianco dei vari Zaniolo e Tonali.e apprezza da tempo. E in ben due occasioni. La prima volta nel gennaio del 2020 con Boban che aveva trovato un'intesa di massima con l'entourage e il Salisburgo prima dello scontro con Elliott che compromise il tutto, la seconda la scorsa estate su preciso incipit di Ralf Ragnick., i contatti sono rimasti vivi anche con Frederic Massara. Il direttore sportivo rossonero è un grande estimatore dell'ungherese. Ma la concorrenza è alta ( Inter compresa ) tra Premier League e Liga per un giocatore che sa fare tutto con eleganza e intelligenza. L'unica via percorribile è quella di pagare la clausola da 25 milioni cash dopo aver trovato l'intesa con il ragazzo. Questo il Diavolo lo sa e sta valutando con la proprietà se provare ( di nuovo) ad affondare il colpo.