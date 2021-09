Il presidente della SPAL, Joe Tacopina, ha parlato durante il podcast The Italian Football e ha rivelato un retroscena di mercato legato all'arrivo in biancoblu dal Mila di Lorenzo Colombo:



"Massara, ds del Milan, è uno dei miei amici più cari in Italia e quando abbiamo chiuso per Lorenzo mi ha chiamato dicendomi: 'Joe, sto per darti il miglior attaccante della Serie B'. Credo che non avesse torto. Sono convinto che un giorno vestirà anche la maglia della Nazionale"