Premio ironico per il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, dopo la papera che è costata ai rossoneri la sconfitta a Genova contro la Sampdoria: questa sera a Striscia la notizia, su Canale 5, l'estremo difensore della Nazionale riceverà il suo primo Tapiro d’oro.



LE PAROLE DI GIGIO - Intercettato a Milano da Valerio Staffelli, ecco il commento del classe '99: "Capita. Che devo fare... Mi hanno consolato e mi hanno detto di non pensarci, perché è inutile. Bisognava andare avanti e sperare di vincere la partita. Domani abbiamo una partita importante e dobbiamo vincerla. Possiamo ambire al quarto posto in campionato. L'anno prossimo al Monza ora che l'ha comprato Berlusconi? Sì, mi ha già chiamato". Infine, Gigio Donnarumma riceve dal Gabibbo il Premio per la miglior papera dell’anno.