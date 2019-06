Il Milan vuole Igli Tare. Dopo il sì di Paolo Maldini, neo-dt rossonero, ora bisogna pensare ad un ds che possa aiutarlo a costruire un grande Milan. A Milanello il sogno si chiama Igli Tare, ma è quasi proibito. Le possibilità che lasci la Lazio sono pochissime: ha appena incassato il rinnovo di Inzaghi con un importante ruolo di mediatore, Lotito non lo vuole lasciar andare via.



FUTURO TARE - I rapporti tra presidente e ds sono limpidi e ottimi, difficile che si muova da Roma. La dirigenza rossonera lo sa, per questo sta seguendo altri nomi. Come riporta il Corriere della Sera, Riccardo Bigon, in uscita dal Bologna, è un profilo che piace molto. E sembra più alla portata delle mire rossonere, senza Lotito di mezzo.