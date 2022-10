Ciprian Tatarusanu ha parlato a Milan TV prima della sfida con la Juventus: "La sconfitta di Londra? E' andata via, oggi partita difficile. Speriamo di mettere in campo quello che è mancato a Londra e di fare una grande partita. La Juve? Tutte e due pensiamo di vincere lo scudetto, è una partita speciale per i tifosi. Palle inattive? Non abbiamo avuto tanto tempo per lavorare, ma abbiamo lavorato su tutti gli aspetti, non solo sulle palle inattive".



A Dazn, poi, Tatarusanu ha aggiunto: "Calci piazzati? Non è solo una questione di attenzione, ci sono anche gli avversari. Juve? Sarà una gara difficile, loro sono forti e motivati ma lo siamo anche noi. Speriamo di portare a casa noi i tre punti".