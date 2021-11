Dopo il rigore parato a Lautaro nel derby, Ciprian Tatarusanu è diventato il nuovo eroe dei tifosi del Milan. Intervistato dal Corriere dello Sport, il portiere romeno ha fatto il punto sul futuro: "Ho un anno e mezzo di contratto, non penso ora al rinnovo. Quello che conta è stare bene e avere queste prestazioni, non c'è fretta per il prolungamento".