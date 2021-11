Il portiere del Milan Ciprian Tatarusanu ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, nella quale ha confessato le sue sensazioni in vista del derby di domenica contro l’Inter e la sua improvvisa titolarità dopo l’infortunio di Maignan.



“Ho sempre lavorato al massimo consapevole che quando il mister e la squadra avrebbero avuto bisogno di me, io avrei dovuto rispondere presente. Che è quello che ho fatto e dimostrato. Ho molta esperienza alle spalle e non mi sono mai sentito un secondo”, ha esordito l’estremo difensore rumeno. Che ha aggiunto: “Le critiche? Non ho tempo di leggere questo, è normale non piacere a tutti. Io però so come mi alleno, che portiere e che tipo di persona sono e lo sanno pure i miei compagni, l’allenatore e i preparatori”.



Il Milan è una sorpresa? “Non possiamo più essere considerati tali, sarebbe riduttivo. Abbiamo dimostrato sul campo di meritare la posizione che abbiamo in classifica. Mister Pioli ha fatto un grande lavoro, anche nella lettura delle partite, perché dentro i 90 minuti ci sono diversi momenti da interpretare e noi lo sappiamo fare bene”.



Sull’addio di Donnarumma: “Io non devo capire il motivo della sua scelta. Lui sta facendo bene a Parigi e noi stiamo facendo bene qua: è stata la decisione migliore per tutti”.