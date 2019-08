La difficoltà incontrata dai dirigenti del Milan nel tesserare Angel Correa sta spingendo la dirigenza rossonera a guardarsi intorno alla ricerca di obiettivi alternativi.



Uno di questi, secondo il Secolo XIX, è Christian Kouame, giovane attaccante ivoriano del Genoa già sondato con estremo interesse lo scorso gennaio. Il chiaro intento di Maldini e soci è quello di riproporre all'ombra della Madonnina la coppia con Piatek che tanto bene fece in rossoblù nella prima parte della passata stagione.



Le possibilità che il progetto vada in porto tuttavia sono molto basse. Il Genoa, per bocca del proprio presidente Enrico Preziosi, ha recentemente ribadito come ritenga Kouame assolutamente incedibile, a meno che non venga per lui avanzata una proposta irrinunciabile, che tradotta in soldoni significa non meno di 20 milioni di euro. Cifra che difficilmente il Milan sembra disposto a proporre.