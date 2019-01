Continua la corsa contro il tempo del Milan, l'obiettivo è quello di rinforzare la rosa con un esterno sinistro offensivo. Leonardo, con l'ausilio dell'area scouting capitanata da Moncada, ha individuato una lista di 5 nomi che possono fare al caso del Diavolo. L'ultimo in ordine di tempo risponde al nome di Ademola Lookman, talentuosa ala classe 1997 in forza all'Everton.



TENTATIVO CONCRETO - Trova conferme l'indiscrezione rilanciata questa mattina dal tabloid inglese Mirror: secondo le verifiche fatte dalla nostra redazione, il Milan ha chiesto all'Everton Lookman in prestito con diritto di riscatto. Per i Toffees il nazionale under 21 inglese è incedibile, tanto che nei giorni scorsi è stata rifiutata anche un’offerta del Lipsia. Per quanto concerne il nome di Ismaila Sarr, circolato nelle utime ore, si tratta solo di un gradimento che però è destinato a rimanere tale: il Rennes chiede quasi 40 milioni di euro per il nazionale senegalese.