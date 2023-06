Evan Ndicka la sua parola l'ha data con forza alla Roma che è pronta a tesserarlo a parametro zero (dopo l'addio all'Eintracht Francoforte) e regalare a José Mourinho un importante rinforzo difensivo. Secondo Sky, tuttavia, ancora nulla è stato messo nero su bianco e, per questo motivo, nelle ultime ora il Milan ha fatto un tentativo in extremis con l'entourage del giocatore per provare a soffiarlo ai giallorossi.