È Lucas Torreira il sogno di mercato del Milan per rinforzare il centrocampo. In particolare lo è del nuovo allenatore rossonero Marco Giampaolo, che lo ha già allenato alla Sampdoria. Torreira è uno dei pupilli del tecnico, a maggior ragione visto l’ormai prossimo approdo di Stefano Sensi all’Inter. I Gunners un anno fa pagarono la clausola da 30 milioni di euro alla Sampdoria, ora chiedono circa 40 milioni per il regista. Come riportato da Sky Sport, il Milan sta iniziando a pensare seriamente all’uruguaiano e ha già pronta una prima offerta da presentare all’Arsenal. Il Milan ci prova, è Torreira la prima scelta per il centrocampo.