Teo Tecoli, tifoso vip del Milan, parla a Leggo di Gennaro Gattuso, allenatore dei rossoneri: "Si è addossato questa responsabilità. Lui è un milanista vero, l'ha presa sul serio, col cuore, con l'amore che ha per questa maglia. Con la sua dedizione è riuscito a fare bene anche se alla lunga la squadra si è dimostrata non di livello, all'altezza dei primi posti anche perché dei tanti soldi spesi in attacco ci siamo dovuti affidare a un ragazzo di 19 anni che ha segnato dieci gol".