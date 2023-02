Non è stato un pomeriggio come gli altri per i giocatori del, a stretto contatto con la storia del Diavolo. "" twitta festante, pubblicando gli scatti con il direttore dell'area tecnica, l'ex attaccante rossoneroe l'ex difensoreTasotti, in visita a Milanello. Scatti che hanno scatenato l'entusiasmo dei tifosi sui social.