Theo Hernandez e la musica. Il terzino del Milan si racconta in un'intervista con Max Brigante di Radio 105 e pubblicata sull'app ufficiale dei rossonero: "Mi piace molto il reggaeton, mi rilassa e mi rende felice - riporta MilanNews.it -. Ho una lista di canzoni sul mio telefono, quando devo giocare la faccio partire. Chi mette la musica in spogliatoio? Calhanoglu mette più musica in inglese, Castillejo più musica flamenca, quando la musica non ci piace cambiamo... (ride ndr). Ritorno in campo? Siamo molto felici di tornare a giocare, è quello che ci piace e che amiamo. Speriamo di chiudere bene la stagione per poi partire nella migliore maniera nella prossima".