Milan, Theo Hernandez convocato per la Lazio ma è in dubbio: il motivo e l'alternativa

Redazione CM

Il Milan rischia di perdere uno dei protagonisti del momento nella sfida di domani sera contro la Lazio, in programma allo stadio Olimpico di Roma e quasi decisiva in ottica qualificazione alla prossima Champions League: secondo quanto riportato da Sky infatti Theo Hernandez, forse il calciatore più in forma tra i rossoneri, è in dubbio per il match di anticipo della 27esima giornata Serie A contro i biancocelesti, a causa di una botta al piede rimediata in allenamento nella giornata di oggi.



L'ALTERNATIVA - Fonti vicine al club rossonero confermano comunque la sua convocazione per la trasferta. Se il terzino francese non dovesse farcela a recuperare per la partita, l'attuale dubbio sulla fascia destra offrirebbe la soluzione: Davide Calabria titolare nel suo ruolo e Alessandro Florenzi spostato sulla sinistra. Ma le decisioni finali verranno prese da Stefano Pioli soltanto domani mattina, quando la squadra partirà in direzione Roma.