Ultima chiamata Champions per la Lazio: contro il Milan comandano i rossoneri a 2,25

Con la zona Champions distante otto lunghezze e 3 sconfitte nelle ultime cinque partite, per la Lazio si impone un cambio di passo immediato, a cominciare dalla sfida casalinga con il Milan, anticipo della 27esima giornata di Serie A. Anche i rossoneri non sono in un momento favorevole, uno solo il punto conquistato nelle ultime due gare con Monza e Atalanta ma, nella sfida dell’Olimpico, per gli esperti di Sisal sono in vantaggio. La vittoria rossonera è infatti proposta a 2,25, i biancocelesti non vincono in casa dal 14 gennaio scorso, il ritorno al successo è dato a 3,25, stessa quota per il pareggio, che non si verifica dal novembre del 2018. Nonostante la squadra di Sarri abbia il secondo peggior attacco interno del campionato, con appena 13 gol segnati tra le mura amiche, il Milan non gode di solidità difensiva in trasferta, come dimostrano gli almeno due gol subiti nelle ultime 4 fuori casa. Ecco allora che la rete dei padroni di casa sembra molto probabile, a 1,36, anche se i bookie non si aspettano un grande spettacolo, con l’Under 2,50 a 1,72 che prevale sul segno opposto, a 2,00. In attacco è testa a testa tra Immobile e Giroud, entrambi marcatori a 3,00, in casa Lazio potrebbe rivedersi dal primo minuto Zaccagni, che potrebbe tornare immediatamente al gol dopo lo stop per infortunio, ipotesi a 5,00. Occhio a Rafa Leao, il portoghese, con il bellissimo gol all’Atalanta, ha interrotto un digiuno che in Serie A durava da 5 mesi: l’eventualità che torni a gonfiare la porta è a 3,75, come primo marcatore a 8,25. La squadra di Sarri ha perso le ultime due sfide con il Milan, entrambe le volte con il finale di 2-0: un altro successo rossonero con lo stesso score è dato a 11,00, più probabile il finale di 1-1, a 6,25. Chi segna per primo è candidato a vincere il match, come dimostra la quota su un possibile Ribaltone, dato a 7,75.