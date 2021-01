"Ha i mezzi per diventare il migliore al mondo nel suo ruolo".ha incoronato, che non dimentica di ringraziare la leggenda delcon le prestazioni sul campo e non solo. Il terzino francese, out contro il Benevento per squalifica, pubblica sui social un fotomontaggio che lo ritrae abbracciato all'ex capitano rossonero: "Idolo".