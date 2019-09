Il terzino del Milan Theo Hernandez, in procinto di tornare in campo dopo l'infortunio accusato in estate, è stato intervistato da Milan TV:



Sulle condizioni: "Sto molto bene, a mio agio, il recupero procede lentamente ma in maniera positiva. Ho molta voglia di tornare a giocare".



Sull'essere al Milan: "Sono molto felice di essere al Milan, mi trovo molto bene con i miei compagni di squadra, con lo staff e con tutti. Voglio tornare in campo, ho avuto un po' di sfortuna con questa lesione ma sono cose che nel calcio capitano".



Sui compagni di squadra: "Ho legato con tutti quanti e, nonostante il mio italiano non sia ottimo, ci riusciamo a capire. Con tutto il gruppo mi trovo bene, ho degli ottimi compagni".



Sugli obiettivi: "Il nostro obiettivo è innanzitutto arrivare in Champions League e da lì puntare ancora più in alto. Siamo una grande squadra, una rosa completa, con l'appoggio dei nostri tifosi ce la possiamo fare".



Sulla squadra: "In questa squadra tutti quanti hanno grandissima qualità e sono grandissimi giocatori".



Sul compagno più simpatico: "Io mi diverto molto con Samu Castillejo".



Sul numero di maglia: "Mi piace il numero 19 perché è lo stesso di mio fratello. L'ho indossato anche nella scorsa stagione e, visto che era libero, ho deciso di prenderlo".



Su Giampaolo: "Non conoscevo Giampaolo ma è un allenatore molto bravo. In allenamento è molto aggressivo, molto intenso. Con lui e con questa rosa faremo buone cose".



Sui primi mesi a Milano: "Ho trascorso due mesi positivi e tranquilli qui. Tra poco mi trasferirò in casa dopo aver passato questo primo periodo in hotel".



Sull'italiano: "Non ho imparato molte parole in italiano, l'unica cosa che so dire è "molto bella"".