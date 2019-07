Theo Hernandez, ultimo acquisto di mercato del Milan, è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Italia dopo la parentesi spagnola. L'ormai ex Real Madrid è stato annunciato ieri dai rossoneri, che hanno condotto una trattativa lampo per portarlo in Serie A e dargli la possibilità di rilanciarsi.



PRIME PAROLE - E Theo non ha perso tempo, si è presentato ai suoi nuovi tifosi con parole che fanno sognare il popolo milanista. Il francese infatti si è detto pronto a scendere in campo per riportare il club ai fasti del passato e addirittura vincere la Champions League: ''Sono molto carico e contento di venire al Milan. Spero di poter fare la storia di questo club. Darò il meglio di me stesso per fare il massimo. Il Milan è un grande club, per questo sono venuto qui, per arrivare al top e vincere una Champions con questa squadra. Vi dico che sono venuto qui per fare la storia e dare il meglio di me a tutti voi. Sono contento di essere qui. Forza Milan''.