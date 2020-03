Accostato al Milan, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, Thiago Silva ha un desiderio. Come scrive Mundo Deportivo, il centrale brasiliano, che non ha ricevuto segnali dal club parigino per quanto riguarda il rinnovo, vuole giocare con Lionel Messi, ritirandosi al fianco del 10 del Barcellona. Per questo motivo, al momento, non vengono prese in considerazioni le offerte che stanno arrivando da Cina e MLS.