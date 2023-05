Dopo la partita contro l'Inter, il difensore del Milan Malick Thiaw, intervistato da Prime Video Deutschland, esterna la sua delusione per l'eliminazione dalla Champions League a un passo dalla finale: "È molto deludente uscire quando sei già in semifinale. Ovviamente sono contento di aver giocato le semifinali di Champions League. Penso di essere stato un po' nervoso. Non sono abituato a giocare in semifinale. Il mio primo anno al Milan? Sono molto felice e soddisfatto al Milan. Amo la città, la gente e il club”.