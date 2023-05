Intervenuto a Sky Deutschland, il difensore rossonero Malick Thiaw ha fatto il punto della sua prima stagione al Milan:



"Il trasferimento? L'ho saputo poco prima dal mio agente. Ero agitato, ma Maldini è stato gentile e mi ha tranquillizzato. Mi aveva seguito da prima e quindi ero contento".



SCARSO IMPIEGO - "Mi era venuto qualche dubbio, ma allo stesso tempo mi allenavo e lo staff mi parlava tantissimo, quindi credevano in me. Ho cercato di restare positivo".



RIFERIMENTO - "Ismael Bennacer. Sono arrivato in uno spogliatoio di campioni. Lui mi ha preso per mano, perché ero silenzioso e quindi simile a lui".



IBRAHIMOVIC - "Pazzesco. Ibra è Ibra. Sa essere una persona gentile, ma è estremamente sicura di sé. L'allenamento cambia, appena partecipa lui. Se lo tratti con i guanti, non ti rispetta. Più sei duro, più ti rispetta".