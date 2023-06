Non solo l’operazione – in dirittura d’arrivo – per Sandro Tonali, pronto a diventare un nuovo giocatore del Newcastle per una cifra monstre tra i 70 e gli 80 milioni di euro, bonus compresi, ma anche, obiettivo numero per il reparto offensivo rossonero. Come ripreso da Calciomercato.com, l’attesa per la fumata bianca per l’accordo era questione di 24/48 ore al massimo.Le ultime indiscrezioni ci parlano di una volontà rossonera assolutamente ferrea: stop all’attesa,Sul tavolo,Un ottimismo che si respira sempre di più nell’ambiente rossonero, pronto a regalare a Pioli una nuova pedina per il suo scacchiere. Siamo alle fasi conclusive,Dopo aver deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Borussia Monchengladbach – in scadenza fra esattamente una settimana –: ottime condizioni economiche, centralità nel progetto e una titolarità che, almeno sulla carta (poi sarà il campo a parlare), sarebbe più che garantita.– come consigliatogli da Nagelsmann e raccontato da L’Equipé e RMC Sport – comunicando la sua decisione ai vertici della società parigina (era pronto un ingaggio da 7 milioni di euro netti all’anno più altri 5 di bonus alla firma), notizia di questi minuti,, come riportato da Sky Sports DE.