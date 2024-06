Milan, ti ricordi Gazidis? E' il nuovo presidente del Saint-Etienne

Dopo aver festeggiato il ritorno in Ligue 1 al termine di una sola stagione di purgatorio e la vittoria nella doppia finale contro il Metz,. I precedenti azionisti di maggioranza Roland Romeyer e Bernard Caiazzo hanno, affiancato da Huss Fahmy e Jaeson Rosenfeld, nelle vesti di vice-presidenti esecutivi con delega all’area sportiva.- Queste le prime parole di Gazidis da numero uno del Saint-Etienne: “Ringrazio Roland Romeyer e Bernard Caïazzo per il loro costante impegno al servizio del Club da oltre vent'anni. Vogliamo basarci su ciò che ha sempre reso forte ASSE: la sua storia, i suoi valori e l'impegno eccezionale dei suoi tifosi nella regione e in tutta la Francia. Huss, Jaeson e io non vediamo l'ora di incontrare i tifosi e ci concentreremo sulla costruzione della prossima stagione del club a partire da domani. Diventiamo verdi!”.