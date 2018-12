Sempre in prima linea agli allenamenti, sempre con lo spirito giusto quando chiamato in causa, mai una sola parola fuori posto. Haanni, ma solo sulla carta d'identità, perché caratterialmente è cresciuto molto. Sarà che ha debuttato innel gennaio del 2014, quando non aveva ancora 18 anni...scalda i motori, è pronto a tornare titolare nel: è già successo in stagione, sia in, contro il, che in campionato, contro il suo, nell'ultima vittoria rossonera, unica di dicembre; con il centrocampo ridotto all'osso in vista delladeve affidarsi al giovane veterano.22 anni e più di 70 presenze tra Europa e Serie A, José Mauri si dividerà il centrocampo cone, salvo sorprese,, con il ritorno al 4-3-3 che farà fuorie premieràal centro dell'attacco, consugli esterni. Mezzala o regista, l'ex Empoli, che a inizio stagione, parole di, doveva essere il vice Biglia, si ritaglierà il suo spazio per l'assenza di- Bloccato in estate, al penultimo giorno di mercato, dae Gennaro, con il contratto in scadenza la prossima estate (situazione, abbinata all'età, che fa gola a molti club),, in, ha trovato i primi minuti solo il 2 dicembre. Poi panchina con il, infine 12 minuti nella battaglia finale del. Ora tocca di nuovo a lui,, che non ha mai alzato la voce e che avrebbe meritato, per atteggiamento, più spazio, affrontando ogni minuto concessogli come fosse il più importante della carriera, mostrandosi utile alla causa: già dall'estate, nelle sfide estive, aveva dimostrato la sua voglia, la sua fame, unmostrato a suon di prestazioni e rabbia agonistica.@AngeTaglieri88